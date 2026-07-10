В Адмиралтейской слободе отреставрируют деревянный дом с резными наличниками
Волонтёры «Том Сойер Феста» приведут в порядок фасад, жильцов выселять не станут.
В Казани берутся за ещё один исторический дом. На улице Столярова, 37 в Адмиралтейской слободе волонтёры «Том Сойер Феста» отреставрируют деревянное здание первой половины XX века. Дом построен в традиционном татарском стиле — с резными наличниками и карнизом, и теперь его фасад приведут в порядок.
Как рассказали в мэрии, снимут старую обшивку с одной стены, частично заменят доски на других, восстановят утраченный декор, обработают дерево и покрасят. Работы стартуют 10 июля в шесть вечера и продлятся до конца августа. Жильцов на это время не тронут — всё основное будут делать по вечерам, чтобы людям было комфортно.
Это уже второй объект фестиваля в этой части слободы: годом ранее волонтёры привели в чувство дом №65 на улице Большой. Присоединиться к движению может любой желающий. А саму Адмиралтейскую слободу, как и Ягодную с Пороховой, в июне взяли под охрану — теперь там особый режим застройки.
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