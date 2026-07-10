Городская среда
10 июля 00:42
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«Вечерняя Казань»

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Казанцев предупредили об изменении схемы движения автобусов

В столице Татарстана пройдет массовый забег.

Казанцев предупредили об изменении схемы движения автобусов

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

На время проведения забега «Ночная Казань» 11 и 12 июля изменится схема движения некоторых автобусных маршрутов. Об этом горожанам напомнили в пресс-службе казанской мэрии.  

Маршрут поменяет, в частности, автобус №1. В сторону Речного порта он будет следовать по ул.Вишневского, ул.Нурсултана Назарбаева, пл.Вахитова, ул.Габдуллы Тукая и далее по маршруту. В обратном направлении - по ул.Татарстан, ул.Габдуллы Тукая, пл.Вахитова, ул.Нурсултана Назарбаева, ул.Вишневского и далее по маршруту.  

Автобус №2 в сторону ЦУМа будет проходить по ул.Павлюхина, ул.Нурсултана Назарбаева, пл.Вахитова, ул.Габдуллы Тукая, ул.Татарстан, ул.Московской и далее по маршруту. В сторону жилого массива Аметьево будет следовать по ул.Московской, ул.Татарстан, ул.Габдуллы Тукая, пл.Вахитова, ул.Нурсултана Назарбаева, ул.Качалова и далее по маршруту.  

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Изменения коснуться также маршрутов автобусов №6, №10, №10а, №15, №29, №30, №31, №35а, №47, №71, №74, №75.  

Автобусы №28 и 28а будут работать до 17:00.

Автобусы №22 и 89 будут курсировать без изменений.

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Автобус №№54, 91 проследует до остановки «Площадь Тукая»

С подробностями и измененными схемами маршрутов можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

«Ночная Казань» — атмосферный городской забег серии спортивных мероприятий TIMERMAN. Организаторы предусмотрели две дистанции для взрослых участников, а также дистанции для детей и подростков. Бегуны выйдут на старт после захода солнца и пробегут по маршрутам, проходящим через знаковые локации столицы Татарстана. Хедлайнером события станет артист и блогер Игнатий Винтуров.

Ранее сообщалось, что в Казани появится 11 километров новых велодорожек. Инфраструктуру планируют обустроить до конца текущего года.

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