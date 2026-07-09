Городская среда
9 июля 16:40
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«Вечерняя Казань»

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В Казани появится 11 километров новых велодорожек

Инфраструктуру планируют обустроить до конца текущего года.

В Казани появится 11 километров новых велодорожек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики проложат 11 километров новых веломаршрутов. Благоустроенные дорожки появятся вдоль улиц Мавлютова, Габишева, Дубравной и на Сибирском тракте. Работы планируется завершить до конца года, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

После благоустройства общая длина велодорожек в городе достигнет 74,3 километра. В мэрии напомнили, что первый такой маршрут появился еще в 2015 году. Он пролегает по центру Казани по улицам Кремлевской, Дзержинского, Театральной, Батурина и набережной. В 2020 году дорожки стали обустраивать вдоль ремонтируемых улиц. Так, инфраструктура появилась на Горьковском шоссе и Вознесенском тракте.

Спустя три года специалисты разработали концепцию казанской велосети, которая соединила разные участки в единую систему. Приоритетными считаются направления вокруг Казанки, вдоль трассы «Лесопарк Лебяжье – Березовая роща (Дербышки)» и маршрута «Центр – Деревня Универсиады».

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что любители велосипедов в Казани недовольны имеющейся инфраструктурой. Жители жалуются, что дорожки представляют собой разорванные отрезки, которые строят только там, где позволяет ширина тротуара.

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