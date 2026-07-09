Всего планируется приобрести шесть автобусов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Для комплексных центров социального обслуживания населения в Татарстане закупят автобусы. Начальная сумма контрактов — 34,5 миллиона рублей, а стоимость одного автобуса — 5,7 миллиона. Об этом сообщили в Госкомитете республики по закупкам.

Всего планируется приобрести шесть автобусов ГАЗель Next А65R33 2026 года выпуска. Транспорт необходим центрам «Рэхэт» в Зеленодольском районе, «Золотая осень» в Лаишевском районе, «Доверие» в Елабужском районе, «Радуга» в Бугульминском районе, «Оптека» в Альметьевском районе, в центр соцобслуживания в Мензелинском районе.

В каждом автобусе должен быть подъемник, место для инвалидной коляски с креплениями, поручнями и допосвещением зоны. В транспорте должны помещаться от 5 до 15 пассажиров. Заявки на участие в аукционах принимаются до 17 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что устаревший автопарк Казани стал главной причиной духоты в казанских автобусах. Городские власти ведут переговоры по согласованию поданной городом заявки на приобретение дополнительной партии из 100–150 современных автобусов.

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