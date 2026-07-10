Городская среда
10 июля 01:40
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«Вечерняя Казань»

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Горожанам напомнили об изменении маршрутов троллейбусов из-за «Ночной Казани»

Жителей города просят заранее планировать свои поездки.

Горожанам напомнили об изменении маршрутов троллейбусов из-за «Ночной Казани»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Горожанам напомнили, что 11 июля с 17:00 до 00:00 12 июля некоторые маршруты троллейбусов будут ездить по измененным схемам. Причина введения временных мер - проведение забега «Ночная Казань».  

Так, троллейбус №2 будет работать до 17:00. После 17:00 троллейбусы №3, 5 и 7 будут курсировать до Площади Свободы, троллейбусы №6, 8 и 12 — до Танкового кольца, сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Горожан просят заранее планировать свои поездки.

Ранее сообщалось, что автобус № 47 в Казани временно будет ходить по иному маршруту. Схема движения изменится с 8:00 11 июля до 18:00 12 июля. Это связано с реконструкцией тепловода на улице Батыршина.

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