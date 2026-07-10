Городская среда
10 июля 10:48
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«Вечерняя Казань»

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В проект коттеджного поселка «Брайт Парк» в Казани внесут изменения

Завершение строительства нового района планируется до 2035 года.

В проект коттеджного поселка «Брайт Парк» в Казани внесут изменения

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возведение загородного жилого комплекса «Брайт Парк» в столице республики пройдет по новому плану. На первом этапе, который завершат до 2030 года, на территории создадут 937 участков для ИЖС и блокированной застройки. Там смогут поселиться три тысячи человек. Соответствующий документ от исполкома Казани проходит антикоррупционную экспертизу.

Второй этап будет состоять из пяти очередей, которые реализуют с 2030 по 2035 год. За это время построят еще 1022 участка — на каждый год примерно по 200 мест. Вместе с жилой застройкой в поселке будут строить инженерные сети, транспортную и социальную инфраструктуру.

«Брайт Парк» строится в Приволжском районе Казани недалеко от поселка Габишево.

Ранее сообщалось, что в Вахитовском районе столицы Татарстана в окрестностях улицы Айвазовского также планируется изменить планировку. На этой территории выделят участок для создания общественно-деловой зоны в 0,35 гектара, где разместится гостиничный комплекс.

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