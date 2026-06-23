Общество
23 июня 08:16
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«Вечерняя Казань»

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Строительство школы в казанском ЖК начали без разрешения

Прокуратура возбудила административное дело.

Строительство школы в казанском ЖК начали без разрешения

Автор фото: kzn.ru

В жилом комплексе «Станция Юбилейная» в Приволжском районе Казани нашли нарушения при строительстве школы, оказалось, что работы начались без получения в установленном порядке разрешения. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Работы были фактически начаты 1 мая 2026 года, они должны быть завершены 1 ноября 2026 года. Там уже завершены подготовительные земельные работы, разработан котлован и ведутся монолитные работы.

Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО «Олимп Строй». Прокуратура района возбудила в отношении должностного лица подрядчика административное дело по статье «Строительство объектов капитального строительства без разрешения», его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Директору подрядной организации поручили устранить нарушения законодательства.

Напомним, новая школа на 1,5 тысячи мест снизит нагрузку на соседнюю школу. Она будет современной, в ней сделают актовый зал на 800 мест, большой спортивный зал, хореографический зал и помещения для кружков. Также будет столовая на 500 мест с горячим питанием.

Ранее сообщалось, что cветофоры около школ установят в Татарстане по требованию прокуратуры. Ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о признании бездействия ответственных лиц незаконным и об обязании устранить нарушения.

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