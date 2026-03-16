Строительство нового образовательного учреждения станет первым этапом в создании современной школы, способной принять до двух тысяч учеников.

В Приволжском районе Казани построят школу на 1,5 тысячи мест в жилом комплексе «Станция Юбилейная». Это будет первый этап создания образовательного учреждения, способного принять до двух тысяч учеников. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор МБУ «Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани» Илья Коротихин.

- В жилом комплексе «Станция Юбилейная» строят большую школу. Это важное событие для района. Дети смогут ходить в школу пешком, а родители - не стоять в пробках, - отметил глава исполкома Рустем Гафаров.

Он также отметил, что новая школа на 1,5 тысячи мест снизит нагрузку на соседнюю школу. Она будет современной, ведь в ней сделают актовый зал на 800 мест, большой спортивный зал, хореографический зал и помещения для кружков. Также будет столовая на 500 мест с горячим питанием.

Также по поводу школьных учрежений на деловом понедельнике высказался и глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

- Развитие социальной инфраструктуры остаётся приоритетом. Советский район - российский лидер по этому показателю. За последние 5 лет здесь появились 10 новых детских садов и 6 школ. В прошлом году для молодого жилого комплекса «Лето» открыли лицей № 123 на 1224 места, создавая современную и комфортную среду для учёбы и роста детей, - отметил Фатхутдинов.

По его словам, в жилом комплексе «Яратам» открылся детский сад «Беренче», рассчитанный на 260 мест, для самых маленьких жителей района. Спикер добавил, что район также заботиться о существующих объектах. После капитального ремонта гимназия № 125 получила обновлённое пространство для обучения. Работы по обновлению детского сада на Каштановой улице начались в прошлом году и продолжатся в текущем.

- Безопасность детей в школах - наш приоритет. В учреждениях появляются или обновляются пункты охраны. В прошлом году новые контрольно-пропускные пункты построили в школах № 161 и 171. Школьные пищеблоки превращаются в настоящие рестораны. В прошлом году капитальный ремонт пищеблока провели в лицее-инженерном центре, а в этом году планируется ремонт в гимназии № 180. Всё это — вклад в будущее наших детей. Но главное - атмосфера заботы, внимания и качественного образования, которую мы создаём вместе с педагогами и родителями, - уточнил глава Советского района.

Он также отметил, что всего в районе насчитывается 47 школ, и эти цифры - не просто статистика, а тысячи улыбок, открытий и побед.

Ранее Фатхутдинов также сообщил, что в прошлом году в Советском районе Казани капитально отремонтировали 81 многоквартирный дом и заменили 198 лифтов. На следующий год планируется обновить 30 зданий и установить два новых лифта.

