Четыре новых промышленных кластера на базе колледжей создадут в Татарстане
Меры должны обеспечить дальнейший рост промышленного потенциала республики.
В Татарстане к 2027 году создадут четыре новых образовательно-производственных кластера на базе Лениногорского политехнического колледжа, Зеленодольского судостроительного техникума, Зеленодольского механического колледжа и Казанского строительного колледжа. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.
В министерстве подписали документы о модернизации системы среднего профессионального образования, обновлении образовательных программ в соответствии с реальными запросами работодателей, развитии материально-технической базы колледжей и техникумов, организации производственной практики и стажировок для студентов.
Эти меры должны обеспечить дальнейший рост промышленного потенциала республики.
Ранее сообщалось, что сложности с поиском работы будут расти, несмотря на кадровый дефицит. Оптимизация затрат на персонал стала последним писком моды: компании сокращают фонд оплаты труда, избавляясь от «ненужных» сотрудников. Рост зарплат от отрасли к отрасли стал неоднородным.
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