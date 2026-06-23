Меры должны обеспечить дальнейший рост промышленного потенциала республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане к 2027 году создадут четыре новых образовательно-производственных кластера на базе Лениногорского политехнического колледжа, Зеленодольского судостроительного техникума, Зеленодольского механического колледжа и Казанского строительного колледжа. Об этом сообщили в министерстве образования и науки.

В министерстве подписали документы о модернизации системы среднего профессионального образования, обновлении образовательных программ в соответствии с реальными запросами работодателей, развитии материально-технической базы колледжей и техникумов, организации производственной практики и стажировок для студентов.

Эти меры должны обеспечить дальнейший рост промышленного потенциала республики.

Ранее сообщалось, что сложности с поиском работы будут расти, несмотря на кадровый дефицит. Оптимизация затрат на персонал стала последним писком моды: компании сокращают фонд оплаты труда, избавляясь от «ненужных» сотрудников. Рост зарплат от отрасли к отрасли стал неоднородным.

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