На развитие глэмпингов в Татарстане выделят 220 млн рублей
Финансирование проводится на условиях софинансирования.
В 2026 году на развитие глэмпингов и экоотелей в Татарстане будет направлено 219,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.
Финансирование проводится на условиях софинансирования, то есть160,4 миллиона рублей поступят из федерального бюджета, 59,3 миллиона рублей выделит бюджет республики.
Благодаря выделенному финансированию вырастет номерной фонд, а регион станет более привлекательным для туристов, особенно в природных и туристических зонах.
Ранее сообщалось, что отели и глэмпинги Татарстана привыкают к новым реалиям. Еще пару лет назад внутренний туризм казался «золотой жилой», а инвесторы спешили вложить миллионы в каждый свободный клочок земли под глэмпинг или экоотель. Но с начала года с карты гостеприимства России исчезло более тысячи объектов.
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