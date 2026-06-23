Общество
23 июня 10:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

На развитие глэмпингов в Татарстане выделят 220 млн рублей

Финансирование проводится на условиях софинансирования.

На развитие глэмпингов в Татарстане выделят 220 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2026 году на развитие глэмпингов и экоотелей в Татарстане будет направлено 219,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Финансирование проводится на условиях софинансирования, то есть160,4 миллиона рублей поступят из федерального бюджета, 59,3 миллиона рублей выделит бюджет республики.

Благодаря выделенному финансированию вырастет номерной фонд, а регион станет более привлекательным для туристов, особенно в природных и туристических зонах.

Ранее сообщалось, что отели и глэмпинги Татарстана привыкают к новым реалиям. Еще пару лет назад внутренний туризм казался «золотой жилой», а инвесторы спешили вложить миллионы в каждый свободный клочок земли под глэмпинг или экоотель. Но с начала года с карты гостеприимства России исчезло более тысячи объектов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

соцсети
Казанцев просят помочь найти пропавшую 27-летнюю женщину

Вот уже почти десять дней местонахождение Лейлы Мубараковой неизвестно.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
«Газель» с людьми перевернулась на трассе М-7 в Татарстане

Микроавтобус столкнулся с припаркованным грузовиком.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.