С Казанского вертолетного завода взыскали 33 млн рублей в пользу «Линдейли»
Предприятие столицы республики накопило долгов за аренду.
Санкт-Петербургская компания ООО «Линдэйли» в арбитраже Татарстана добилась взыскания с Казанского вертолетного завода суммы, которую тот должен за аренду, — свыше 33 миллионов рублей. По счетам КВЗ не платил с июля по октябрь прошлого года, следует из документов суда.
Решение арбитражного суда уже приняли в первой инстанции, оно вступило в законную силу.
ООО «Линдэйли» (Lindaily) — это российская сервисная компания, специализирующаяся на аренде и профессиональном обслуживании текстиля. Предприятие предлагает аренду спецодежды для производств, грязезащитных вестибюльных ковров, а также ресторанного и гостиничного текстиля. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Алине Кариевой, дочери вице-премьера Марата Хуснуллина, все-таки придется выплатить 1,1 миллиона рублей казанскому ТСЖ за услуги вахтера. Девушка неоднократно игнорировала платежи за «коммуналку», хотя сдает в столице республики в аренду значительную площадь.
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