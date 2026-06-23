Закон об увековечении памяти погибших при защите страны приняли в Татарстане
Действие документа распространяется на военнослужащих и других лиц, которые погибли в ходе военных действий.
Для регулирования вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества в Татарстане приняли закон, его опубликовали на официальном портале правовой информации республики.
В законе определены формы увековечения памяти погибших, полномочия органов в этой сфере, а также порядок ведения Книги Памяти республики. Он действует в отношении военнослужащих и других лиц, погибших в ходе военных действий, при выполнении боевых и служебных задач по защите Отечества. Помимо этого, он распространяется на участников СВО, погибших при выполнении задач на Украине, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях либо при отражении вооруженных вторжений на территорию России.
Для увековечивания памяти в республике могут создавать воинские захоронения, ставить памятники, присваивать имена погибших улицам и различным географическим объектам, проводить выставки, а также проводить другие мероприятия.
Информационные таблички на памятниках Великой Отечественной войны и воинских захоронениях должны содержать историческую справку, сведения о подвигах, там могут быть QR-коды со ссылками на дополнительные материалы.
Ранее сообщалось, что в Казани свыше 3,5 тысячи участников специальной военной операции получили медицинскую помощь. Также в Казани участники СВО получают психотерапевтическую и медико-психологическую поддержку. В прошлом году помощь оказали 34 и 345 человекам соответственно.
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