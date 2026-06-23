Необходимо укрыться в помещении без окон или спуститься в подземное пространство.

Автор фото: пресс-служба Минобороны РФ

В Татарстане ввели режим «Ракетная опасность». Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сигнал «Ракетная опасность» подается для предупреждения жителей о возникшей непосредственной угрозе ракетной или авиационной опасности при угрозе поражения противником города с воздуха.

Как и при режиме беспилотной опасности, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или на подземную парковку. При этом запрещается пользоваться лифтом. Если вы находитесь на улице, следует зайти в ближайшее здание или переход, стараться избегать открытых пространств. В квартире нужно занять место между двумя несущими стенами вдали от окон — обычно это ванная комната.

Напомним, сутки назад в Татарстане также вводили режим ракетной опасности.

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