В прошлом году в Советском районе Казани капитально отремонтировали 81 многоквартирный дом и заменили 198 лифтов. На следующий год планируется обновить 30 зданий и установить два новых лифта, рассказал глава администрации района Роман Фатхутдинов.

- Ремонт подъездов тоже важен для повседневной жизни. В прошлом году мы обновили 235 подъездов в 74 домах, а в этом году планируем отремонтировать ещё 151 подъезд в 60 домах. Особого внимания заслуживает инициатива раиса Татарстана Рустама Минниханова - программа «Наш двор». За время её реализации в Советском районе благоустроили 287 дворов для 130 тысяч жителей, - отметил Фатхутдинов.

В этом году, по его словам, обновят 75 дворов. Перед началом работ территории очищают от незаконных гаражей и построек. В прошлом году снесли 223 объекта, а на освободившихся местах появились скверы, детские площадки и парковки.

- Мы продолжаем эту работу, чтобы поддерживать чистоту во дворах. Обновление дворов объединяет людей и формирует сообщества. 126 дворов ждут своей очереди. Мы надеемся, что руководство республики продолжит программу «Наш двор». Дворы, не вошедшие в программу, будут благоустроены позже, - уточнил глава района.

Спикер также упомянул, что в сквере «Заря» уже обновили прогулочную зону. Также в этом году планируют благоустроить прогулочную зону на улице Красная Позиция, чтобы создать комфортную среду для отдыха и прогулок. Важен и ремонт контейнерных площадок, поэтому, по его словам, в прошлом году обновили 32 площадки, а в этом планируется отремонтировать ещё 25.

