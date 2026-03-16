В Советском районе Казани обновят 75 дворов
В этом году в районе планируется проведение работ в 30 домах и установка двух новых лифтов.
В прошлом году в Советском районе Казани капитально отремонтировали 81 многоквартирный дом и заменили 198 лифтов. На следующий год планируется обновить 30 зданий и установить два новых лифта, рассказал глава администрации района Роман Фатхутдинов.
- Ремонт подъездов тоже важен для повседневной жизни. В прошлом году мы обновили 235 подъездов в 74 домах, а в этом году планируем отремонтировать ещё 151 подъезд в 60 домах. Особого внимания заслуживает инициатива раиса Татарстана Рустама Минниханова - программа «Наш двор». За время её реализации в Советском районе благоустроили 287 дворов для 130 тысяч жителей, - отметил Фатхутдинов.
В этом году, по его словам, обновят 75 дворов. Перед началом работ территории очищают от незаконных гаражей и построек. В прошлом году снесли 223 объекта, а на освободившихся местах появились скверы, детские площадки и парковки.
- Мы продолжаем эту работу, чтобы поддерживать чистоту во дворах. Обновление дворов объединяет людей и формирует сообщества. 126 дворов ждут своей очереди. Мы надеемся, что руководство республики продолжит программу «Наш двор». Дворы, не вошедшие в программу, будут благоустроены позже, - уточнил глава района.
Спикер также упомянул, что в сквере «Заря» уже обновили прогулочную зону. Также в этом году планируют благоустроить прогулочную зону на улице Красная Позиция, чтобы создать комфортную среду для отдыха и прогулок. Важен и ремонт контейнерных площадок, поэтому, по его словам, в прошлом году обновили 32 площадки, а в этом планируется отремонтировать ещё 25.
Ранее мы писали, что завод Казанькомпрессормаш начнет выпускать новые насосы для нефтегазового сектора. На реализацию проекта будет направлено четыре миллиарда рублей.
Мужчина разбил витрину и поджег петарду.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.