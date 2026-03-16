Автор фото: Марат Мугинов / мэрия Казани

Казанькомпрессормаш приступает к производству новейших технологических насосов для нефтегазовой отрасли. На реализацию проекта будет направлено четыре миллиарда рублей. Об этом рассказал глава администрации Советского района Роман Фатхутдинов.

- Новое производство станет альтернативой зарубежным производителям, выпуская до 300 насосов в год. Первую очередь планируют запустить в июне 2026 года, и это создаст 200 новых рабочих мест, - отметил Фатхутдинов.

Также, по его словам, завод будет выпускать технологические нефтяные насосы, которые являются аналогами импортного оборудования от таких брендов, как Hermetic Pumpen и Klaus Union. Спикер считает, что это позволит закрыть потребности предприятий нефтепереработки и нефтехимии в герметичных насосах с магнитными муфтами или «мокрым» ротором.



- На заводе создадут сборочное производство и испытательный центр с нуля, а также освоят новые методы литья, - уточнил Фатхутдинов.



По его словам, проект реализуется в рамках стратегии Группы ГМС (куда входит Казанькомпрессормаш) по созданию высокотехнологичных производственных линий.

Ранее Фатхутдинов рассказал о том, как обстоят дела с занятостью работников в Советском районе. На сегодня зарегистрировано 290 безработных и по сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось на 30 человек. На каждого безработного приходится примерно восемь вакансий.

