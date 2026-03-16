16 марта 10:10
Автор материала:Павел Наумов

В Советском районе Казани насчитали почти 300 безработных

Всего в районе функционирует около 27 тысяч предприятий, где трудятся 166 тысяч человек.

Автор фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Советском районе Казани зарегистрировано 290 безработных. По сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось на 30 человек. Об этом в рамках делового понедельника рассказал глава администрации района Роман Фатхутдинов.

На каждого безработного приходится примерно восемь вакансий. Это свидетельствует о высоком уровне специалистов и большом спросе на их услуги.

- В Советском районе Казани функционирует около 27 тысяч предприятий, где трудятся 166 тысяч человек. Малый и средний бизнес занимают особое место в этой структуре. Сегодня в районе действует более 12 тысяч таких предприятий, где заняты 46 тысяч работников. Также здесь насчитывается более 28 тысяч самозанятых, которые активно продают свою продукцию на ярмарках в торговых центрах, - отметил Фатхутдинов.

Спикер отметил, что в прошлом году в районе прошли 134 ярмарки. Это помогло предпринимателям найти покупателей, обменяться опытом и укрепить свои профессиональные связи. Благодаря поддержке бизнеса и созданию рабочих мест уровень безработицы снижается.

- В районе тщательно следим за качеством занятости и соблюдением трудовых прав граждан. В прошлом году прошло 111 комиссий по борьбе с нелегальным рынком труда. В рамках проверки рисков подмены трудовых отношений мы изучили 121 организацию, в 81 из них нашли нарушения. Мы продолжим эту работу, чтобы экономика района была честной и прозрачной, - сказал Фатхутдинов.

Глава Советского района Казани отметил и то, что сегодня в районе живут 39 ветеранов ВОВ, 530 вдов и тружеников тыла.

Напомним, что ранее министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что всего в Татарстане на сегодня есть 48 тысяч свободных рабочих мест. Одновременно в республике официально числится 3,8 тысячи безработных - то есть на каждую вакансию приходится около 12 кандидатов.

