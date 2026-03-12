При этом на сегодня у республики имеется 48 тысяч свободных рабочих мест.

В Татарстане существует 48 тысяч свободных рабочих мест. Одновременно в республике официально числится 3,8 тысячи безработных. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Это означает, что на каждую вакансию приходится около 12 кандидатов, и выбор есть всегда.

- Среди наиболее востребованных направлений — строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, на которые приходится около 15 тысяч вакансий. На втором месте — промышленное производство. Татарстан — лидер в авиастроении, машиностроении и других отраслях, поэтому здесь всегда около 10 тысяч вакансий, — отметила Зарипова.

В тройку лидеров также входят здравоохранение и образование. Республика нуждается в узких специалистах и педагогах всех уровней: от детских садов до высших учебных заведений (советуем прочитать на эту тему наш подробный аналитический материал). Потребность в учителях особенно высока.

Министр считает, что в Татарстане, в отличие от некоторых других регионов, рынок труда пока стабилен. Это связано с развитой промышленностью. У республики есть что предложить работодателям — это выгодно отличает Татарстан от многих других регионов России.

Также в Татарстане федеральная субсидия до 200 тысяч рублей помогает создать рабочие места для людей с инвалидностью. Это касается инвалидов I и II групп, а также участников специальной военной операции с инвалидностью, то есть ветеранов боевых действий. Республика также поддерживает работодателей, субсидируя оплату труда.

- За трудоустройство обычного гражданина, например, члена семьи ветерана боевых действий, работодатель получает три минимальных размера оплаты труда. Если же на работу принимается человек с инвалидностью, субсидия составляет до шести минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, мы помогаем и людям с инвалидностью, предоставляя квотированные рабочие места, и поддерживаем работодателей в их стремлении и желании нанимать таких сотрудников, — сказала министр.

По словам Зариповой, для старшего поколения реализуются различные инициативы. Среди них — национальный проект «Семья» и программа активного долголетия. Есть и специальные проекты, например, «Алтын еллар». Существует платформа «Золотые годы», которая объединяет все мероприятия для пожилых людей в разных районах. В каждом Доме культуры работают творческие коллективы: хоры и танцевальные группы. Здесь люди старшего возраста могут проявить свои таланты.

Ранее мы писали, что многодетные семьи с ребенком-инвалидом в Татарстане получают 100 тысяч рублей. В многодетных семьях с пятью и более детьми, где есть ребёнок с инвалидностью или один из родителей — инвалид, государство повышает доход семьи до более чем 16 тысяч рублей на каждого.

