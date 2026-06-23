Общество
23 июня 09:50
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«Вечерняя Казань»

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Синоптики предупредили о похолодании до +8 градусов в Татарстане

Местами ожидаются грозы.

Синоптики предупредили о похолодании до +8 градусов в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане под влиянием циклона ожидается похолодание до +8 градусов, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра по республике.

В республике отмечается пасмурная прохладная погода с дождями. Днем прогнозируется от 18 до 24 градусов, местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 метров в секунду, локально возможен град.

В среду с отходом циклона дальше на северо-восток погода будет формироваться под влиянием его тыловой части. В большинстве районов пройдут дожди, местами будут отмечаться грозы и порывистый северо-западный ветер, при грозах кратковременные усиления до 15—17 метров в секунду. Ночью ожидается +11…+16 градусов, днем от 18 до 23 градусов.

25 и 26 июня прояснится, небольшие дожди будут отмечаться местами. Ночью температуры понизятся до +8...+13 градусов, днем не выше +19...+24 градусов.

В выходные дни республика попадет под влияние тыловой части очередного циклона с затоком воздуха с севера. Пройдут дожди, температурный фон при этом сохранится пониженным.

Ранее сообщалось, что в Татарстане осадков за июнь выпадет больше климатической нормы, а средняя температура окажется в пределах климатической нормы. Средняя температура в июне, по многолетним данным, составляет 18,3 градуса. А осадков должно выпасть 56,7 миллиметра. В целом за июнь — июль выпадает самое большое количество осадков в год.

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