Синоптики предупредили о похолодании до +8 градусов в Татарстане
Местами ожидаются грозы.
В Татарстане под влиянием циклона ожидается похолодание до +8 градусов, об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра по республике.
В республике отмечается пасмурная прохладная погода с дождями. Днем прогнозируется от 18 до 24 градусов, местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 метров в секунду, локально возможен град.
В среду с отходом циклона дальше на северо-восток погода будет формироваться под влиянием его тыловой части. В большинстве районов пройдут дожди, местами будут отмечаться грозы и порывистый северо-западный ветер, при грозах кратковременные усиления до 15—17 метров в секунду. Ночью ожидается +11…+16 градусов, днем от 18 до 23 градусов.
25 и 26 июня прояснится, небольшие дожди будут отмечаться местами. Ночью температуры понизятся до +8...+13 градусов, днем не выше +19...+24 градусов.
В выходные дни республика попадет под влияние тыловой части очередного циклона с затоком воздуха с севера. Пройдут дожди, температурный фон при этом сохранится пониженным.
Ранее сообщалось, что в Татарстане осадков за июнь выпадет больше климатической нормы, а средняя температура окажется в пределах климатической нормы. Средняя температура в июне, по многолетним данным, составляет 18,3 градуса. А осадков должно выпасть 56,7 миллиметра. В целом за июнь — июль выпадает самое большое количество осадков в год.
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