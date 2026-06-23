Имя новому обитателю пока не выбрали.

Автор фото: пресс-служба зоопарка Казани

У пары лемуров Муси и Коти в казанском зоопарке родился детеныш весом 103 грамма. Об этом сообщили в пресс-службе зооботсада.

Детеныш чувствует себя хорошо, посетители его видят вместе с родителями. Однако пока что он практически не выходит из объятий матери, поэтому определить его пол не получается. Имя ему еще не выбрали.

Со временем он станет более самостоятельным. Он сможет исследовать вольер вместе со старшим братом Максимом, которому в марте исполнился год.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов и премьер-министр Лаоса проведали подаренных слонов в зоопарке Казани. Сахар и Удача уже освоились на своем новом месте жительства.

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