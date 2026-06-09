Светофоры около школ установят в Татарстане по требованию прокуратуры
Ведомство проконтролирует ход работ.
В Дрожжановском районе Татарстана у школ установят светофоры, решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура установила, что пешеходные переходы, расположенные на дорогах напротив школ, не соответствуют требованиям безопасности, так как не оборудованы светофорами. Было внесено представление, но светофоры так и не поставили. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия ответственных лиц незаконным и об обязании устранить нарушения.
Суд обязал ответственные структуры оборудовать пешеходные переходы возле школ необходимыми светофорами. Прокуратура проконтролирует установку светофоров.
Ранее сообщалось, что прокуратура Казани заставила установить пандус в многоквартирном доме. Спуск не оборудован в доме на проспекте Победы.
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