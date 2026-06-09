Ведомство проконтролирует ход работ.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Дрожжановском районе Татарстана у школ установят светофоры, решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что пешеходные переходы, расположенные на дорогах напротив школ, не соответствуют требованиям безопасности, так как не оборудованы светофорами. Было внесено представление, но светофоры так и не поставили. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия ответственных лиц незаконным и об обязании устранить нарушения.

Суд обязал ответственные структуры оборудовать пешеходные переходы возле школ необходимыми светофорами. Прокуратура проконтролирует установку светофоров.

Ранее сообщалось, что прокуратура Казани заставила установить пандус в многоквартирном доме. Спуск не оборудован в доме на проспекте Победы.

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