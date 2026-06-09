Общество
9 июня 21:29
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Светофоры около школ установят в Татарстане по требованию прокуратуры

Ведомство проконтролирует ход работ.

Светофоры около школ установят в Татарстане по требованию прокуратуры

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Дрожжановском районе Татарстана у школ установят светофоры, решение принял суд по иску прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура установила, что пешеходные переходы, расположенные на дорогах напротив школ, не соответствуют требованиям безопасности, так как не оборудованы светофорами. Было внесено представление, но светофоры так и не поставили. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия ответственных лиц незаконным и об обязании устранить нарушения.

Суд обязал ответственные структуры оборудовать пешеходные переходы возле школ необходимыми светофорами. Прокуратура проконтролирует установку светофоров.

Ранее сообщалось, что прокуратура Казани заставила установить пандус в многоквартирном доме. Спуск не оборудован в доме на проспекте Победы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Учителям точных наук начнут выплачивать премии до 350 тысяч рублей

Однако есть ряд критериев.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Сближение Венеры и Юпитера хорошо будет видно на вечернем небе

К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Исус Христос скончался в своей квартире в Казани

Тревогу забили соседи скандального подсудимого, из его комнаты исходил сильный запах.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Детсад в Татарстане кормил детей по серой схеме и лишился 2,3 млн рублей

Кооператив получил деньги в обход закона, суд обязал вернуть всю сумму в бюджет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В России хотят пересмотреть график работы детских садов

Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.