Спуск не оборудован в доме на проспекте Победы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Приволжского района Казани обратился местный житель, инвалид II группы. Он пожаловался на то, что в подъезде многоквартирного дома на проспекте Победы нет пандуса.

Проведенная надзорным ведомством проверка показала: вход в подъезд действительно не оборудован специальными устройствами для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. А это - нарушение требований законодательства о социальной защите инвалидов.

Прокуратура района обратилась с иском в суд, требуя обязать ответственных лиц оборудовать входную группу пандусом. Исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены. По решению суда ответчик установил пандус в доме, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее мы писали, что в Казани приступили к ремонту пострадавшего от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса». Восстановление 37-этажного дома планируют завершить до 31 августа 2026 года.

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