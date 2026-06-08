Прокуратура Казани заставила установить пандус в многоквартирном доме
Спуск не оборудован в доме на проспекте Победы.
В прокуратуру Приволжского района Казани обратился местный житель, инвалид II группы. Он пожаловался на то, что в подъезде многоквартирного дома на проспекте Победы нет пандуса.
Проведенная надзорным ведомством проверка показала: вход в подъезд действительно не оборудован специальными устройствами для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. А это - нарушение требований законодательства о социальной защите инвалидов.
Прокуратура района обратилась с иском в суд, требуя обязать ответственных лиц оборудовать входную группу пандусом. Исковые требования надзорного ведомства были удовлетворены. По решению суда ответчик установил пандус в доме, сообщает прокуратура Татарстана.
Ранее мы писали, что в Казани приступили к ремонту пострадавшего от атаки БПЛА ЖК «Лазурные небеса». Восстановление 37-этажного дома планируют завершить до 31 августа 2026 года.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Однако есть ряд критериев.
К этим планетам приблизятся также Меркурий и Луна.
Детские учреждения планируют перевести на 12-часовой рабочий день для удобства работающих родителей.
Пассажирка приехала к берегу на такси, а потом пропала.
Эксперт считает, что семья пересекла границу нелегально или по поддельным документам и теперь живет в США.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.