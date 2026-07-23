Общество
23 июля 07:19
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«Вечерняя Казань»

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Угроза атаки беспилотников объявлена в семи городах Татарстана

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Угроза атаки беспилотников объявлена в семи городах Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников сразу на семь городов. Как сообщила РСЧС, меры безопасности необходимо принять в Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Заинске, Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске.

Напомним, рано утром 23 июля, в 04:08, в республике ввели режим беспилотной опасности. Спустя чуть больше часа, в 05:33, угрозу атаки БПЛА объявили для Казани и Зеленодольска. Тем временем в Ульяновской области вражеские дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе, о чём в 06:12 сообщил губернатор Алексей Русских.

Ранее мы писали, что атаки беспилотников поменяли систему безопасности Татарстана. Минцифры республики вместе с операторами строит новые вышки, но развитию мешают старые-новые проблемы: жители боятся облучения, а темпы строительства отстают.

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