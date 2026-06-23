Мужчину в Казани лишили дома, который он получил в обмен на уход за пенсионеркой
Казанец грубо нарушил свои обязательства.
Суд в Авиастроительном районе Казани расторг договор пожизненного содержания, заключенный 87-летней пенсионеркой с молодым мужчиной. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
В мае 2021 года пожилая женщина заключила нотариально удостоверенный договор пожизненного содержания с иждивением. Мужчине были переданы в собственность земельный участок и жилой дом, однако он должен был за это бесплатно пожизненно содержать и обеспечивать пожилую женщину уходом, питанием и одеждой, а также разрешить ей проживать в доме. Но мужчина грубо нарушал свои обязательства, не обеспечивая уход, питание, не покупая лекарств и одежду.
Прокуратура района обратилась в суд, требуя расторгнуть договор и прекратить право собственности мужчины на дом и участок. Суд удовлетворил иск, вернув недвижимость пенсионерке.
Ранее сообщалось, что сирота-инвалид из Казани получил жилье только после вмешательства прокуратуры. Юноша имел полное право на жилплощадь, однако своего уголка так и не дождался.
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