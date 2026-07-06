Это всё ещё дешевле, чем в среднем по России и многим соседним регионам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае 2026 года достигла 23 553,61 рубля в месяц. По данным Татарстанстата, это на 0,3 процента больше, чем в апреле, и на 3,6 процента — чем в декабре прошлого года.

При этом республика остаётся одним из регионов с относительно невысокими ценами. Средняя стоимость набора по Приволжскому федеральному округу — 24 074 рубля, а по России в целом — уже 26 672 рубля. В соседнем Пермском крае цена и вовсе подбирается к 26,5 тысячи рублей, в Нижегородской области превышает 24,7 тысячи.

Ранее мы писали, что стоимость минимальной корзины продуктов в Татарстане составляет 6 753 рубля. Эксперты подсчитали цену 33 продуктов.

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