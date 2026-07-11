Госэкспертиза одобрила строительство логистического центра «Туполева» в Казани
Объект появится на Дементьева, 1, и поможет заводу выпускать 20 самолётов в год.
Главное управление государственной экспертизы дало зелёный свет проекту логистического центра АО «Туполев» в Казани. Положительное заключение зарегистрировано 10 июля и уже внесено в реестр. Центр построят на улице Дементьева, 1, застройщиком выступает сам «Туполев», а проектную документацию подготовило ООО «Фортэкс» из Тюлячинского района Татарстана.
Новый логистический комплекс — важная часть большой модернизации Казанского авиационного завода. Всего таких центров будет три, их общая площадь составит около 90 тысяч квадратных метров. Это необходимо, чтобы завод вышел на серийное производство 20 самолётов Ту-214 в год к 2028 году. Кстати, госэкспертиза также уже утвердила проекты центра механической обработки и корпуса агрегатной и окончательной сборки этих машин.
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