Вдову Юрия Николаева похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище в Москве
Элеонора Николаева скончалась через восемь месяцев после смерти телеведущего.
В возрасте 74 лет из жизни ушла Элеонора Николаева, вдова народного артиста России Юрия Николаева. Она скончалась 12 июля, через 8 месяцев после смерти мужа. Об этом сообщает РИА Новости.
Элеонору похоронили рядом с Юрием на Троекуровском кладбище в Москве. Супруги прожили вместе более 50 лет — с 1975 года. Сама вдова ведущего продолжительное время работала финансовым директором компании АО «ЮНИКС».
Юрий Николаев скончался 4 ноября 2025 года, не дожив до своего 77-летия около месяца. Актер длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Напомним, что он вел ряд известных всей стране программ — «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Большая перемена», «Танцы со звездами» и «ДОстояние РЕспублики».
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