Трасса Челны — Сарманово обрушилась из-за подмыва водопропускной трубы
Водителей просят пользоваться объездным путем.
Автодорога Набережные Челны — Сарманово частично обрушилась из-за обильных дождей, поэтому татарстанцев просят объезжать этот участок альтернативным путем в 25 километров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.
Трасса повредилась из-за подмыва водопропускной трубы — на 41 километре дороги обрушился участок асфальтобетонного покрытия. Пострадавших в результате инцидента нет, к восстановлению движения привлекли семь человек и пять единиц техники от РСЧС, а также одного сотрудника и одну единицу техники от МЧС России.
Напомним, что движение на этом участке полностью перекрыто. Объездной маршрут пролегает через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается выпадение 20-60 миллиметров осадков, то есть 30-100 процентов от месячной нормы. Также синоптики прогнозируют ветер порывами до 20 метров в секунду.
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