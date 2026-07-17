Происшествия
17 июля 09:52
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«Вечерняя Казань»

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Трасса Челны — Сарманово обрушилась из-за подмыва водопропускной трубы

Водителей просят пользоваться объездным путем.

Трасса Челны — Сарманово обрушилась из-за подмыва водопропускной трубы

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автодорога Набережные Челны — Сарманово частично обрушилась из-за обильных дождей, поэтому татарстанцев просят объезжать этот участок альтернативным путем в 25 километров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.

Трасса повредилась из-за подмыва водопропускной трубы — на 41 километре дороги обрушился участок асфальтобетонного покрытия. Пострадавших в результате инцидента нет, к восстановлению движения привлекли семь человек и пять единиц техники от РСЧС, а также одного сотрудника и одну единицу техники от МЧС России.

Напомним, что движение на этом участке полностью перекрыто. Объездной маршрут пролегает через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидается выпадение 20-60 миллиметров осадков, то есть 30-100 процентов от месячной нормы. Также синоптики прогнозируют ветер порывами до 20 метров в секунду.

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