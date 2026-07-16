Происшествия
16 июля 18:51
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Жители дома на Щапова в Казани пожаловались на вечеринки УК «ПЖКХ»

По всей видимости, директор компании громко отмечал день рождения.

Жители дома на Щапова в Казани пожаловались на вечеринки УК «ПЖКХ»

Автор фото: соцсети

В соседнем с УК «ПЖКХ» доме бизнес-класса жители очень недовольны ночными тусовками компании. Сначала жильцы жаловались на то, что работники занимают парковочные места, но затем смирились. А недавно в офисе УК громко играла музыка всю ночь.

Интересно, что в этот же день директору УК Евгению Чекашову исполнялось 44 года. Жители позвонили в полицию, но никто не приехал, пишет Mash Iptash.

Ранее сообщалось, что нижнекамскую УК оштрафовали за отключение света должнику. Сумма задолженности за электроэнергию оказалась гораздо меньше платы за два месяца.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Татнефть поставит в Кировскую область дополнительно 700 тонн бензина

Благодаря помощи Татарстана заправки смогут работать несколько дней.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцев призвали не создавать панику на АЗС

Поставки топлива идут по графику. Запасов достаточно.

Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»
Зюганов опроверг слухи о многомиллионных премиях депутатам Госдумы

Большая часть сэкономленных средств в обязательном порядке вернётся обратно в федеральный бюджет.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
Очереди на казанские заправки бьют рекорды

Из-за дефицита топлива водителям приходится проводить на АЗС несколько часов.

администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов
Три десятка брошенных автомобилей отправятся с улиц Казани на спецстоянку

Больше всего авто эвакуируют из Советского района.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.