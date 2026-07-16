По всей видимости, директор компании громко отмечал день рождения.

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В соседнем с УК «ПЖКХ» доме бизнес-класса жители очень недовольны ночными тусовками компании. Сначала жильцы жаловались на то, что работники занимают парковочные места, но затем смирились. А недавно в офисе УК громко играла музыка всю ночь.

Интересно, что в этот же день директору УК Евгению Чекашову исполнялось 44 года. Жители позвонили в полицию, но никто не приехал, пишет Mash Iptash.

Ранее сообщалось, что нижнекамскую УК оштрафовали за отключение света должнику. Сумма задолженности за электроэнергию оказалась гораздо меньше платы за два месяца.

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