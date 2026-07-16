Происшествия
16 июля 17:16
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«Вечерняя Казань»

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Четверых казанцев судят за похищение людей

К пострадавшим применяли насилие и вымогали вещи.

Четверых казанцев судят за похищение людей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Советском райсуде рассмотрят уголовное дело в отношении четырех казанцев. Трое из них по наводке четвертого похищали людей и вымогали у них вещи, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Один из случаев произошел в мае 2025 года: мужчины у магазина «Лента» на Габишева похитили 15-летнего парня, затолкали его в Haval Jolion и против его воли привезли на участок местности у Вознесенского тракта. Там они забрали у подростка одежду и телефон на общую сумму в 12 тысячи рублей.

Второй случай произошел в апреле 2025 года. Мужчины тоже похитили парня у ТЦ «Горки Парк», угрожая ему предметом, похожим на оружие. Применили к нему насилие и затолкали в то же авто. У потерпевшего похитили телефон стоимостью 18 тысяч рублей.

На обвиняемых завели уголовное дело по статьям о похищении человека, разбое и вымогательстве.

Ранее сообщалось, что неадекватный мужчина жестоко избил жителя в Куюках под Казанью. Неизвестный напал на потерпевшего со спины у входа в подъезд, после чего скрылся.

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