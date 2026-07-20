В общественном транспорте упало несколько пассажиров.

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

На улице Беломорской в Казани произошло ДТП с автобусом №60. 63-летний водитель Мазды со стажем вождения в 25 лет при выполнении маневра создал помеху общественному транспорту. Произошло столкновение, сообщили в Госавтоинспекции города.

При этом стаж вождения у водителя автобуса был 14 лет. Упало несколько пассажиров. Инспекторы данное происшествие оформили в установленном, процессуальном порядке.

Источник: Госавтоинспекция Казани

Ранее сообщалось, что междугородний автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане. Пострадали 15 человек. Троих госпитализировали в тяжёлом состоянии. Детей среди пострадавших не было.

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