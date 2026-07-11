Междугородний автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане
Пострадали 15 человек.
В Татарстане на трассе опрокинулся рейсовый автобус Самара — Набережные Челны. Водитель не справился с управлением, и машина улетела в кювет. В салоне находились 46 человек, включая двоих водителей и двоих детей. После аварии за помощью обратились 15 пассажиров, троих госпитализировали в тяжёлом состоянии. Детей среди пострадавших, к счастью, нет.
На место стянули десятки спасателей, спецтехнику и подняли вертолёт. Всех, кому нужна была помощь, осмотрели медики. Сейчас экстренные службы продолжают работать на месте, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
Ранее мы писали, что на автобусы для татарстанских социальных центров потратят 34 миллиона рублей. Всего планируется приобрести шесть автобусов.
Также казанцев предупредили об изменении схемы движения автобусов. В столице Татарстана пройдет массовый забег.
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