Происшествия
11 июля 08:27
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Междугородний автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане

Пострадали 15 человек.

Междугородний автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Татарстане на трассе опрокинулся рейсовый автобус Самара — Набережные Челны. Водитель не справился с управлением, и машина улетела в кювет. В салоне находились 46 человек, включая двоих водителей и двоих детей. После аварии за помощью обратились 15 пассажиров, троих госпитализировали в тяжёлом состоянии. Детей среди пострадавших, к счастью, нет.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На место стянули десятки спасателей, спецтехнику и подняли вертолёт. Всех, кому нужна была помощь, осмотрели медики. Сейчас экстренные службы продолжают работать на месте, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Ранее мы писали, что на автобусы для татарстанских социальных центров потратят 34 миллиона рублей. Всего планируется приобрести шесть автобусов.

Также казанцев предупредили об изменении схемы движения автобусов. В столице Татарстана пройдет массовый забег.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В восьми регионах России зафиксированы случаи заражения паразитами после купания

Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.