Горячая линия заработала после ДТП с автобусом Самара — Челны в Татарстане
Четверо человек в тяжёлом состоянии.
ГУ МЧС России по Татарстану сообщает, что ночью в Черемшанском районе Татарстана перевернулся рейсовый автобус Самара — Набережные Челны. Авария случилась на дороге Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и машина ушла в кювет.
В салоне ехали 46 человек: 44 пассажира и два водителя, среди них двое детей. Погибших, к счастью, нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, включая 15-летнюю девочку. Четверых пострадавших в тяжёлом состоянии отвезли в больницы Альметьевска и Лениногорска. На месте работали 39 спасателей и 14 единиц техники, поднимали даже вертолёт.
Данные по пострадавшим ещё уточняются. Для родственников открыли горячую линию: 8 (8553) 31-10-33.
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