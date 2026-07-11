Прокуратура нашла в меню ингредиенты, запрещённые для детского питания.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Набережных Челнов нагрянула с проверкой в детское кафе и быстро нашла нарушения. Оказалось, что в блюде «Паста Поло» для детей использовали грибы и чёрный молотый перец, хотя по санитарным нормам в детском меню таких ингредиентов быть не должно.

На индивидуального предпринимателя завели административное дело за нарушение санитарных требований к организации питания. Сейчас документы находятся на рассмотрении.

Ранее мы писали, что прокуратура Татарстана организовала проверку по факту смерти подростка на озере. Парень утонул в водоеме около села Сухие Курнали Алексеевского района.

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