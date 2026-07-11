Прокурор Черемшанского района выехал на место ДТП с перевернувшимся автобусом
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, и автобус опрокинулся в кювет.
Прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов лично выехал на место ночного ДТП с рейсовым автобусом. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, и автобус опрокинулся в кювет. Несколько пассажиров пришлось госпитализировать, есть пострадавшие.
По факту случившегося следственные органы уже возбудили уголовное дело по двум статьям: небезопасные услуги и нарушение правил дорожного движения. Ход расследования теперь на контроле у прокуратуры района.
Напомним, ДТП случилось на трассе Кузайкино — Нурлат (Черемшанский район) у села Ибраево Каргали. В автобусе было 46 человек: 44 пассажира и два водителя, среди них двое детей. Погибших, к счастью, нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, включая 15-летнюю девочку. Четверых пострадавших в тяжёлом состоянии отвезли в больницы Альметьевска и Лениногорска.
Для родственников пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане открыли горячую линию.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Речь идет о церкариях, которые проникают под кожу и вызывают у человека сильный зуд.
Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.
Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.
Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.
Свет пропал минимум на 19 улицах.
В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.