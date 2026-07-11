Следователи проверят и качество перевозок, и действия водителя.

Автор фото: СУ СК России по Татарстану

Следственный комитет Татарстана завёл уголовное дело после ночной аварии с автобусом Самара — Набережные Челны. Расследование ведут по двум статьям: небезопасные услуги и нарушение правил дорожного движения.

По первой версии, водитель не справился с управлением, машина ушла в кювет и перевернулась. Сейчас следователи выясняют все детали и уже решают вопрос о назначении экспертиз.

Напомним, ДТП случилось на трассе Кузайкино — Нурлат (Черемшанский район) у села Ибраево Каргали. В автобусе было 46 человек: 44 пассажира и два водителя, среди них двое детей. Погибших, к счастью, нет. За медицинской помощью обратились 15 человек, включая 15-летнюю девочку. Четверых пострадавших в тяжёлом состоянии отвезли в больницы Альметьевска и Лениногорска.

Для родственников пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане открыли горячую линию.

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