Происшествия
11 июля 10:47
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«Вечерняя Казань»

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Водители двух автобусов устроили гонки на дорогах Казани и попали на видео

Обоих вычислили и наказали.

Водители двух автобусов устроили гонки на дорогах Казани и попали на видео

Автор фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани два водителя маршрутных автобусов решили выяснить, кто быстрее, прямо на дороге общего пользования. Опасные манёвры с пассажирами в салоне попали на видео, которое отсмотрели в Госавтоинспекции. Личности нарушителей установили быстро.

Первым оказался 29-летний уроженец Таджикистана, работавший на 22-м маршруте. Ему выписали шесть административных материалов: два за опасное вождение, два за нарушение правил перевозки пассажиров и по одному за несоблюдение разметки и отсутствие сигнала перед перестроением. Второй гонщик — 27-летний уроженец Узбекистана с 18-го маршрута. Ему досталось пять протоколов: два за опасное вождение, два за нарушение перевозок и один за остановку дальше первого ряда.

Руководству муниципального предприятия уже указали навести порядок и усилить контроль за водителями, чтобы такие гонки больше не повторялись.

Ранее мы писали, что в Татарстане возбудили уголовное дело после ночного ДТП с рейсовым автобусом. Следователи проверят и качество перевозок, и действия водителя.

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