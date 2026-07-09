Доход должен быть не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума приняла закон, который серьёзно ужесточает правила для трудовых мигрантов в России. Теперь иностранец обязан содержать не только себя, но и всех членов семьи, живущих с ним в стране. Причём доход должен быть не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если заработка не хватает, патент или разрешение на работу просто не продлят. После этого у мигранта и его несовершеннолетних детей будет всего 15 дней, чтобы покинуть Россию.

Дети трудовых мигрантов теперь смогут оставаться в стране только пока действует разрешение на работу их родителя. Как только ребёнку исполнится 18 лет, он обязан либо уехать, либо в течение 30 дней оформить собственный патент.

Ранее мы писали, что мигрантов начнут выдворять за дискриминацию. Депутаты продолжат рассмотрение законопроектов.

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