Общество
9 июля 07:51
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Госдума обязала трудовых мигрантов зарабатывать на всю семью иначе выдворят

Доход должен быть не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом.

Госдума обязала трудовых мигрантов зарабатывать на всю семью иначе выдворят

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Госдума приняла закон, который серьёзно ужесточает правила для трудовых мигрантов в России. Теперь иностранец обязан содержать не только себя, но и всех членов семьи, живущих с ним в стране. Причём доход должен быть не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. Если заработка не хватает, патент или разрешение на работу просто не продлят. После этого у мигранта и его несовершеннолетних детей будет всего 15 дней, чтобы покинуть Россию.

Дети трудовых мигрантов теперь смогут оставаться в стране только пока действует разрешение на работу их родителя. Как только ребёнку исполнится 18 лет, он обязан либо уехать, либо в течение 30 дней оформить собственный патент.

Ранее мы писали, что мигрантов начнут выдворять за дискриминацию. Депутаты продолжат рассмотрение законопроектов.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани экс-прокурору Темникову запросили 12 лет «строгача» по делу о взятках

По версии следствия, бывший представитель надзорного ведомства оказался участником коррупционной схемы по «заказному» возбуждению уголовного дела и незаконной приостановки ареста банковских счетов.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.