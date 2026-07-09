Мечети и храмы Верхнеуслонского района будут оповещать об атаке дронов
Сигнал тревоги пойдёт через колокола и громкоговорители на минаретах.
В Верхнеуслонском районе Татарстана к системе оповещения об угрозе атаки беспилотников подключили местные церкви и мечети. Как сообщила пресс-служба района, теперь православные храмы будут предупреждать жителей колокольным звоном, а с минаретов сигнал тревоги разнесётся через громкоговорители.
Местный специалист по гражданской обороне Ольга Аблаева объяснила, что звонницу или усиленный динамиком голос с минарета слышно за несколько километров. К тому же такой формат понятен людям без слов: звуки азана и колокола исторически ассоциируются со сбором и необходимостью действовать сообща.
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