Сигнал тревоги пойдёт через колокола и громкоговорители на минаретах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Верхнеуслонском районе Татарстана к системе оповещения об угрозе атаки беспилотников подключили местные церкви и мечети. Как сообщила пресс-служба района, теперь православные храмы будут предупреждать жителей колокольным звоном, а с минаретов сигнал тревоги разнесётся через громкоговорители.

Местный специалист по гражданской обороне Ольга Аблаева объяснила, что звонницу или усиленный динамиком голос с минарета слышно за несколько километров. К тому же такой формат понятен людям без слов: звуки азана и колокола исторически ассоциируются со сбором и необходимостью действовать сообща.

Ранее мы писали, что в Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди. Повреждены предприятия и частный дом. Раис республики Рустам Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

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