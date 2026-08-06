В Татарстане больше чем на тысячу хотят повысить минимальный потреббюджет
На данный момент этот показатель составляет 28 948 рублей.
В республике по результатам второго квартала текущего года пересмотрят минимальный потребительский бюджет. Его намерены определить на уровне в 30 121 рубля. Соответствующий проект постановления Кабмина проходит антикоррупционную экспертизу.
В прошлый раз размер минимального потреббюджета пересматривали после первого квартала текущего года — на данный момент он составляет 28 948 рублей. Таким образом, показатель планируют поднять на 1173 рубля.
Поясним, что минимальный потребительский бюджет отличается от понятия «минимальный прожиточный минимум». Первый подразумевает закрытие не только самых базовых физиологических потребностей, но и социально-культурных, а также оплату более широкого круга товаров и услуг. Размер потреббюджета используют при оценке уровня жизни населения, планировании бюджета и обосновании соцнормативов.
Ранее сообщалось, что половина прожиточного минимума в Татарстане заложена на питание. Всего эта сумма составляет 14 729 рублей, то есть на продукты должно приходиться около семи тысяч рублей.
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