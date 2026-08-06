Общество
6 августа 09:31
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«Вечерняя Казань»

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Минздрав изменит порядок лечения детей с редкими заболеваниями

Новые правила помогут отслеживать передачу препаратов и информировать фонд «Круг добра».

Минздрав изменит порядок лечения детей с редкими заболеваниями

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав подготовило проект постановления правительства, который упорядочит выдачу незарегистрированных в России лекарств детям с редкими (орфанными) заболеваниями.

Согласно документу, если такому ребенку (в том числе достигшему 18 лет) в стационаре или дневном стационаре вводят незарегистрированный препарат, врач обязан зафиксировать этот факт. Данные внесут в медицинскую карту пациента и в выписной или переводной эпикриз.

Кроме того, региональные органы здравоохранения будут заносить эту информацию в специальный информационный ресурс.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что такие изменения помогут четко регламентировать передачу незарегистрированных лекарств и медицинских изделий конкретному ребенку. Также это позволит своевременно информировать Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редким (орфанным) заболеванием «Круг добра», о фактах выдачи таких препаратов.

Ранее сообщалось, что Минздрав впервые утвердил стандарт лечения детей при кори без осложнений. Лечение длится три недели, в стандарт вошли анализы на антитела и КТ лёгких.

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