В Госдуме опровергли слухи о запрете игровой платформы Steam в России
Законопроект направлен на поддержку отечественных разработчиков.
Законопроект о регулировании видеоигр не предполагает запрета зарубежных игровых платформ, таких как Steam. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале.
По словам депутата, главная цель инициативы — стимулировать развитие российского рынка видеоигр. В документе четко прописываются такие понятия, как «видеоигра», «игровая платформа» и «распространитель видеоигр».
«Мы рассчитываем, что к финальной версии законопроект о видеоиграх претерпит такую же трансформацию, как это произошло с законопроектом об искусственном интеллекте: никаких запретов, четкие правила и безусловная поддержка российских компаний», — написал Антон Горелкин.
Напомним, что в начале мая стало известно о судебных разбирательствах в этой сфере. С начала года Роскомнадзор подал иски как минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям — разработчикам игр из-за отказа соблюдать требования российского законодательства о персональных данных. Среди ответчиков оказались такие гиганты индустрии, как Electronic Arts (серии The Sims, Battlefield, FIFA) и Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption).
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