Общество
6 августа 09:08
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«Вечерняя Казань»

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В Госдуме опровергли слухи о запрете игровой платформы Steam в России

Законопроект направлен на поддержку отечественных разработчиков.

В Госдуме опровергли слухи о запрете игровой платформы Steam в России

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Законопроект о регулировании видеоигр не предполагает запрета зарубежных игровых платформ, таких как Steam. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По словам депутата, главная цель инициативы — стимулировать развитие российского рынка видеоигр. В документе четко прописываются такие понятия, как «видеоигра», «игровая платформа» и «распространитель видеоигр».

«Мы рассчитываем, что к финальной версии законопроект о видеоиграх претерпит такую же трансформацию, как это произошло с законопроектом об искусственном интеллекте: никаких запретов, четкие правила и безусловная поддержка российских компаний», — написал Антон Горелкин.

Напомним, что в начале мая стало известно о судебных разбирательствах в этой сфере. С начала года Роскомнадзор подал иски как минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям — разработчикам игр из-за отказа соблюдать требования российского законодательства о персональных данных. Среди ответчиков оказались такие гиганты индустрии, как Electronic Arts (серии The Sims, Battlefield, FIFA) и Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption).

Ранее мы писали, что юристы предупредили об опасности игроков в S.T.A.L.K.E.R. Есть возможность попасть под статьи о спонсировании террористов и экстремистов.

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