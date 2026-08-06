Первый рейс в Абу-Даби из Москвы запланирован на 3 сентября.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Авиакомпания «Победа» возвращается в Объединённые Арабские Эмираты. Полёты были приостановлены в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, а теперь перевозчик объявил о возобновлении сообщения.

Первый рейс из Москвы в Абу-Даби намечен на 3 сентября. До 25 октября лайнеры будут летать трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. С 25 октября «Победа» планирует выполнять рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее мы писали, что полностью импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет. Самолет находился в воздухе 83 минуты.

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