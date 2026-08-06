«Победа» возобновит рейсы в ОАЭ с сентября
Первый рейс в Абу-Даби из Москвы запланирован на 3 сентября.
Авиакомпания «Победа» возвращается в Объединённые Арабские Эмираты. Полёты были приостановлены в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, а теперь перевозчик объявил о возобновлении сообщения.
Первый рейс из Москвы в Абу-Даби намечен на 3 сентября. До 25 октября лайнеры будут летать трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. С 25 октября «Победа» планирует выполнять рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
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