Общество
6 августа 08:18
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«Вечерняя Казань»

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«Победа» возобновит рейсы в ОАЭ с сентября

Первый рейс в Абу-Даби из Москвы запланирован на 3 сентября.

«Победа» возобновит рейсы в ОАЭ с сентября

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Авиакомпания «Победа» возвращается в Объединённые Арабские Эмираты. Полёты были приостановлены в марте из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, а теперь перевозчик объявил о возобновлении сообщения.

Первый рейс из Москвы в Абу-Даби намечен на 3 сентября. До 25 октября лайнеры будут летать трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. С 25 октября «Победа» планирует выполнять рейсы по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее мы писали, что полностью импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет. Самолет находился в воздухе 83 минуты.

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