Ограничения объявлены главным управлением МЧС по региону.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На территории Татарстана официально введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее экстренное сообщение распространило ГУ МЧС России по республике. Сам режим ввели с 6:05 утра.

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели временное ограничение на прием и вылет воздушных судов.

Гражданам рекомендуют сохранять повышенную бдительность и внимательно следить за официальными предупреждениями.

Ранее мы писали, что силы ПВО сбили беспилотники над Татарстаном. Аппараты атаковали сразу более десятка российских регионов.

Также мы писали, что в Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При падении обломки упали на гражданский объект, из-за чего началось возгорание. Экстренные службы оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь.

Кроме того, мы подробнее писали, что беспилотники ВСУ нацелились на склады маркетплейсов в Татарстане. Республика подверглась массированной атаке БПЛА — дроны сбивали над складами OZON и Wildberries. Обошлось без пострадавших.

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