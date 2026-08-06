На территории Татарстана введен режим беспилотной опасности
Ограничения объявлены главным управлением МЧС по региону.
На территории Татарстана официально введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующее экстренное сообщение распространило ГУ МЧС России по республике. Сам режим ввели с 6:05 утра.
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Бугульмы ввели временное ограничение на прием и вылет воздушных судов.
Гражданам рекомендуют сохранять повышенную бдительность и внимательно следить за официальными предупреждениями.
Ранее мы писали, что силы ПВО сбили беспилотники над Татарстаном. Аппараты атаковали сразу более десятка российских регионов.
Также мы писали, что в Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При падении обломки упали на гражданский объект, из-за чего началось возгорание. Экстренные службы оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь.
Кроме того, мы подробнее писали, что беспилотники ВСУ нацелились на склады маркетплейсов в Татарстане. Республика подверглась массированной атаке БПЛА — дроны сбивали над складами OZON и Wildberries. Обошлось без пострадавших.
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