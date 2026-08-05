Происшествия
5 августа 07:56
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«Вечерняя Казань»

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БПЛА сбили в Зеленодольском районе

Возникший пожар быстро потушили.

БПЛА сбили в Зеленодольском районе

Автор фото: ИИ

В Зеленодольском районе Татарстана сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). При падении обломки упали на гражданский объект, из-за чего началось возгорание. Экстренные службы оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь.

Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев сообщил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Режим опасности БПЛА в районе сохраняется. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Ранее мы писали о том, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали склады маркетплейсов в Татарстане. Над объектами, где хранятся товары OZON и Wildberries, были сбиты несколько дронов. В результате нападения никто не пострадал.

Глава Wildberries объяснила атаки на склады и пообещала сохранить доставку. Татьяна Ким назвала удары давлением на россиян и предупредила продавцов о мошенниках.

Кроме того, сообщалось, что беспилотники подожгли сортировочный центр Wildberries в Тульской области. Силы ПВО сбили 107 дронов.

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