Происшествия
5 августа 11:15
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«Вечерняя Казань»

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Количество укушенных клещами россиян снизилось

Показатель на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня.

Количество укушенных клещами россиян снизилось

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В больницы из-за укусов клещей с начала сезона их активности обратились более 420 тысяч россиян, что на 7,3% ниже среднего многолетнего уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Больше всего обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях.

Ранее сообщалось, что клещи кусают татарстанцев на 30% реже из-за погоды. В регионе зафиксировано три случая энцефалита, однако все они — завозные. В большинстве случаев паразитов «подхватывают» на природе — таких укусов оказалось 85 процентов. Всего зафиксировано 13 случаев клещевого боррелиоза.

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