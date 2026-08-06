Общество
6 августа 07:45
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«Вечерняя Казань»

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Билеты на общественный транспорт в России станут единообразными с 1 сентября

На них появится обязательная информация о перевозке, багаже и условиях поездки.

Билеты на общественный транспорт в России станут единообразными с 1 сентября

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оформления билетов на общественный транспорт. Как рассказала РИА Новости член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева, документы приведут к единому стандарту. Речь не о дизайне, а о юридической ясности: билет должен чётко подтверждать, кто, куда и на каких условиях едет.

Теперь на билетах на городской автобус и наземный электрический транспорт обязательно будут указывать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказа-наряда для перевозок по заказу. По словам Доросевой, это поможет сократить число «серых» билетов и упростит пассажирам доказывание факта покупки при возникновении споров.

«Понятные документы, единые требования и меньше поводов для конфликтов — это прямое повышение качества транспортной услуги», — заключила она.

Ранее мы писали, что подтверждать льготы для проезда в транспорте разрешат через «Макс». Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Также сообщалось, что на автобусных маршрутах 78 и 92с в Казани появятся новые остановки. Одну из них перенесли ближе к жилым домам.

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