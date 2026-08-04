Общество
4 августа 14:21
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«Вечерняя Казань»

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Подтверждать льготы для проезда в транспорте разрешат через «Макс»

Нововведение вступит в силу с 1 сентября.

Подтверждать льготы для проезда в транспорте разрешат через «Макс»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Возможность подтверждать льготы через «Макс» при проезде в общественном транспорте появится с 1 сентября. Об этом сообщила член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, передает РИА Новости.

Эксперт уточнила, что что подтвердить льготы можно будет в том случае, если у перевозчика есть техническая возможность. По ее словам, это нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых и других льготных категорий.

Помимо этого, новые правила проезда позволят создать общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. В результате сократится число конфликтов.

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