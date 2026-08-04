Подтверждать льготы для проезда в транспорте разрешат через «Макс»
Нововведение вступит в силу с 1 сентября.
Возможность подтверждать льготы через «Макс» при проезде в общественном транспорте появится с 1 сентября. Об этом сообщила член Общественного совета при Минтрансе РФ Кира Доросева, передает РИА Новости.
Эксперт уточнила, что что подтвердить льготы можно будет в том случае, если у перевозчика есть техническая возможность. По ее словам, это нововведение важно для многодетных семей, школьников, студентов, пожилых и других льготных категорий.
Помимо этого, новые правила проезда позволят создать общую инструкцию для продажи билетов, подтверждения оплаты и льгот, а также провозки багажа в автобусах, трамваях, троллейбусах, заказных перевозках и такси. В результате сократится число конфликтов.
Ранее сообщалось, что татарстанцам предложили закрывать больничные через MAX. Медработник проведет консультацию в веб-версии мессенджера.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.