Даже уже оформленное наследство могут отобрать по требованию других наследников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Гражданин России может остаться без наследства, если суд признает его недостойным наследником. Как рассказал РИА Новости гендиректор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов, в этом случае суд может обязать вернуть всё уже полученное имущество.

Обратиться с таким требованием обычно могут другие наследники, чьи права были нарушены. Причём сделать это разрешается даже после того, как наследство уже оформлено.

Ранее юрист объяснил, могут ли родители читать переписку своих детей. Семейный кодекс возлагает на родителей ответственность за воспитание и развитие детей.

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