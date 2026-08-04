Лимиты сняли еще в 12 регионах России.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В республике на заправках сети «Газпромнефть» полностью отменили ограничения по отпуску топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Лимиты на продажу топлива сняли еще в 12 регионах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Омская, Ярославская, Нижегородская, Владимирская, Вологодская и Кемеровская области, Краснодарский край и Чувашия.

Актуальные данные о наличии топлива на заправках сети можно посмотреть на интерактивной карте на сайте или в мобильном приложении.

Ранее сообщалось, что Газпром также полностью убрал ограничения в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, Ставрополье и трассе М-4 «Дон». Напомним, что в Татарстане бензин отпускали по 30 литров на одно авто, а дизель — по 50 литров.

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