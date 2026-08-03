Общество
3 августа 18:37
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«Вечерняя Казань»

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Полностью импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет

Самолет находился в воздухе 83 минуты.

Полностью импортозамещенный МС-21 выполнил первый полет

Автор фото: пресс-служба ПАО «ОАК»

Российский самолет МС-21, который полностью состоит из произведенных в России систем, выполнил первый полет. Об этом сообщили в Минпромторге.

Самолет вылетел с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода. Всего он летал 83 минуты, полет проходил на высоте до 6 тысячи метров и скорости до 600 километров в час. По словам летчика-испытателя Романа Таскаева, МС-21 выполнил поставленную перед ним задачу.

Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков уточнил, что самолет выполнил около половины необходимых летных испытаний, в дальнейшем начнутся поставки серийных машин. Первую партию из 18 самолетов изготовят на авиазаводе в Иркутске.

Ранее доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Андрей Жуковский отмечал, что Ту-214 – не конкурент МС-21. При этом он назвал первый полёт МС-21-310 грандиозным успехом авиационной промышленности.

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